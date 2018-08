Gemeentearbeider neergeschoten in eigen woning in Vorst: slachtoffer overleden

Brussel / Vorst - De 47-jarige gemeentearbeider uit Vorst die thuis is neergeschoten, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat het parket van Brussel weten. Alle pistes blijven open, zeggen speurders. Ook die van een wanhoopsdaad.

De 47-jarige Serge E. werd zondag in zijn woning in Vorst aangetroffen door zijn dochter. Hij was buiten bewustzijn. De MUG-arts dacht aan een hartprobleem. Maar in het ziekenhuis werd een kogel in zijn hoofd aangetroffen. De man lag nog enkele dagen in coma maar is donderdag overleden.

Het onderzoek naar de omstandigheden van het incident gaat intussen verder. Zo werd donderdag een autopsie uitgevoerd op het lichaam. In de woning van de man is ook een vuurwapen gevonden, aldus nog het parket. Het lijkt dan ook niet uitgesloten dat het om een wanhoopsdaad gaat.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan in België terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.