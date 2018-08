KLM heeft nieuw voorstel om pilotenstaking af te wenden

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM heeft een nieuwe voorstel gedaan aan pilotenvakbond VNV over een nieuwe cao. Daarin zou de voorgestelde datum voor werkdrukverlichting flink naar voren zijn gehaald, zoals de bond had gevraagd.

De piloten hadden ermee gedreigd het werk neer te leggen als KLM niet belooft hun werkdruk te verlichten. De luchtvaartmaatschappij had tot vrijdag 09.00 uur de tijd om op een finaal bod van de pilotenbond VNV in te gaan.

In eerste instantie stelde KLM voor om de werkdruk bij de vliegers vanaf september volgend jaar te verlagen. De tijd was onder meer nodig om piloten op te leiden. Daar ging VNV niet mee akkoord. Volgens het nieuwe voorstel zou de werkdruk naar verluidt al bij ingang van de aanstaande winterdienstregeling in oktober verlicht kunnen worden. VNV was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.