Vrouw doet lugubere ontdekking: dode kat geklemd op bagagerek

Asse - Aan de scoutslokalen in Mollem werd woensdag een fiets aangetroffen met op de bagagedrager een vastgeklemde dode kat. Isabelle Gooris, die de lugubere vondst deed, maakt zich net als heel wat andere inwoners bijzonder veel zorgen.

De gruwelijke ontdekking die Isabelle Gooris woensdag deed aan de scoutslokalen in de Kasteelstraat in Mollem zal ongetwijfeld nog lang door haar hoofd spoken. “Mijn zoon was de dag tevoren teruggekeerd van kamp en ik was ’s ochtends naar de lokalen gereden om er het rek te gaan bekijken waarop de leiding verloren kleren hangt”, zegt Isabelle. “Toen ik parkeerde, viel mijn oog onmiddellijk op een fiets die daar in de kant was gesmeten. Het leek in eerste instantie wel of er op de bagagedrager een knuffeldier hing, maar toen ik ging kijken, zag ik dat het om een verstijfde dode kat ging. Het dier zat vastgeklemd.”

Isabelle bracht de politie op de hoogte, haalde de kat van de fiets en stak ze in een doos. “Om absoluut te vermijden dat kinderen dit lugubere tafereel ook zouden moeten zien,” zegt ze. “Ook omdat ik een minder gruwelijke foto van de kat op Facebook wilde plaatsen, in de hoop de baasjes terug te vinden. Niets is immers zo moeilijk als onzekerheid als je een diertje kwijt bent.”

Isabelle plaatste bij de Facebookpost ook een foto van de vermoedelijk gestolen fiets, in de hoop de eigenaar zo vlotter en sneller op te sporen. Na de post volgde een golf van reacties, vooral van afschuw. Een enkeling reageerde iets voorzichtiger door te stellen dat het dier misschien al dood was door bijvoorbeeld een aanrijding of vergiftiging, voor het op het rek geklemd werd.

Kapotte fiets

Isabelle is duidelijk. “De kat moet volgens mij een ware doodsstrijd hebben gevoerd”, zegt ze. “De oogjes puilden uit, je zag gewoon dat het beestje heel hard had afgezien. En ook al zou de persoon in kwestie het goed bedoeld hebben, dan nog doe je dit niet op zo’n manier.”

De fiets waarop het diertje geklemd zat, was blijkbaar ook hardhandig aangepakt. De banden waren helemaal kapot. Van waar de tweewieler komt, is voorlopig niet duidelijk. De lokale politie neemt de zaak ernstig en voert een onderzoek.

De hoofdleiding van de scouts van Mollem was gisternamiddag nog niet op de hoogte van het voorval. Intussen maakt Isabelle zich grote zorgen, net als heel wat inwoners die op Facebook reageerden. “Dit is geen gewone kwajongensstreek meer. Dit is zware dierenmishandeling. Wie doet nu toch zoiets?”, klinkt het. “Dergelijke feiten zouden zeer zwaar bestraft moeten worden. Als je dit met een kat doet, tot wat ben je dan verder nog in staat? De zieke persoon die dit gedaan heeft, is duidelijk een gevaar en moet dringend professionele hulp zoeken.”