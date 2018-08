Koppel zestigers laat zich verwennen op hotel (maar betaalt niet): "Het enige wat ze achterlieten was ondergoed en een dildo”

Een koppel zestigers heeft dagenlang op hotel gezeten in Nederland en is er vertrokken zonder te betalen. En ze zijn niet aan hun proefstuk toe, zo blijkt. Al jaren trekken ze kriskras door Nederland. Om mensen geld af te troggelen en gratis te eten en te slapen.

Hotel- en restaurantuitbater Marc Nolte van de Marcant in Tubbergen, ten noorden van Twente, heeft een klacht ingediend bij de politie en roept collega’s op om voorzichtig te zijn. Hij heeft ook een foto van Henk en Jolanda, gemaakt met de bewakingscamera’s in het hotel, op Facebook gezet. Maar wat blijkt, de twee oplichters hebben donderdag zelf een klacht tegen hem ingediend wegens inbreuken op de privacywetgeving. Meteen gaven ze ook hun echte naam: Jan L. en Maria C. Nolte heeft de foto intussen onherkenbaar laten maken. “Maar dit is toch de omgekeerde wereld”, zegt hij.

Twaalf koffies (26,40 euro), 39 rode Porto’s (97,50 euro), 20 biertjes (44 euro), een gemengd slaatje (5 euro)… Een rekening van twee velletjes. Ontbijt, lunch, logement... Alles samen voor 970,40 euro. Dat is de onbetaalde rekening waarmee Nolte naar de politie stapte. “Wij moeten hier hard voor werken”, zucht hij.

Intussen komen er, na zijn bericht op sociale media, klachten vanuit alle hoeken van Nederland. Want Jolanda en Henk, de fictieve namen die ze gebruikten, genoten op meer plekken met volle teugen en lieten ze zich rijkelijk bedienen. Om dan zonder te betalen weer te vertrekken.

“We kennen ze, inderdaad”, bevestigt Chantal Westerhoff van de politie Oost-Nederland.

Lege flessen, ondergoed en een dildo

Getuigen zeggen dat ze zo geslepen zijn, dat iedereen er blindelings zou intrappen. “Ze zien er ook niet uit als oplichters. Twee bejaarden die na een leven hard werken eindelijk eens kunnen genieten. Dat doen ze ook, alleen vergeten ze dat het geld kost”, zegt een slachtoffer.

“Joviale, vriendelijke en sociale mensen”, zegt Elly Bakker van hotel Bieze. “Maar ze moeten ons nog 500 euro”, getuigt ze in het Dagblad van het Noorden. Ook Hostel De Esborg kreeg het koppel over de vloer. “Ze bleven zeven nachten bij ons, eind maart en begin april. Ze moeten ons nog 700 euro.”

In februari vertrokken ze in een B&B in Groningen. Weer zonder te betalen. Het enige wat ze achterlieten waren lege flessen, ondergoed en een dildo.”

In feiten zijn ze al jaren bezig en staan bekend als de ‘kerkoplichters’. Onder verschillende schuilnamen verzinnen ze allerlei verhaaltjes en zoeken overal hulp en steun. Onder meer bij priesters, zoals Albert Butten uit Emmen. “Hele fijne mensen, zo kwamen ze bij mij over”, zegt hij.

Vorig jaar in september klopten ze nog aan bij hotel Twents Gastenhoes in Ootmarsum. Met mooie verhaaltjes wonnen ze het vertrouwen van de uitbaters. Ze lieten zich eens flink gaan om er dan, net als nu, vandoor te gaan. Ook daar lieten ze een rekening van om en bij de 1.000 euro achter.

Vijf gevallen per dag

Flessentrekkerij, zoals dat voor de politie heet, is ook bij ons een gekend fenomeen. Uit de criminaliteitscijfers van de federale politie blijkt dat vorig jaar 1.841 klachten werden ingediend, dat zijn er vijf per dag. “Het gaat uiteraard niet altijd over dure hotel- of restaurantrekening. Soms ook om kleinere bedragen. Toch raden we iedere ondernemer aan die er mee te maken krijgt een klacht in te dienen”, klinkt het.