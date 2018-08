Canadees is nieuwe baas van Air France-KLM

Ben Smith wordt ten laatste op 30 september de nieuwe bestuursvoorzitter van Air France-KLM. De benoeming van de Canadees werd donderdag officieel bekendgemaakt door de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep. Smith werd al langer genoemd als opvolger van de in mei opgestapte Jean-Marc Janaillac.

De vakbonden bij Air France hadden zich donderdagvoormiddag nog verzet zich tegen een benoeming van een niet-Fransman. Ze stelden dat het “onbegrijpelijk” is dat een buitenlander de leiding krijgt over een concern dat al sinds 1933 Frans is.

Smith, die Engelstalig is maar zich naar verluidt goed kan redden in het Frans, moet nu een oplossing vinden voor het loonconflict met de piloten van Air France. Die kwestie kostte de vorige topman, Jean-Marc Janaillac, de kop. Smith heeft ruime ervaring met onderhandelingen met vakbonden bij Air Canada.

De bonden staakten de voorbije maanden al 15 dagen om hun eis om een hoger loon kracht bij te zetten. Ze zullen zich op 27 augustus beraden over nieuwe acties. In afwachting van de benoeming van de nieuwe baas werden verdere stakingen opgeschort.