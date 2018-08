Een aardbeving met magnitude van 5,2 heeft donderdagavond de Italiaanse regio Molise, ten zuidoosten van Rome, getroffen. Er zijn voorlopig nog geen mededelingen over gewonden of materiële schade.

Het epicentrum van de aardbeving bevond zich nabij Montecilfone, in de provincie Campobasso. De schok was ook voelbaar in de steden Rome, Napels en Bari.