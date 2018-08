COLUMN. Peter Vandenbempt: "Basisplaats voor Courtois zondag bij Real minder evident dan we denken"

Dat het überhaupt een thema is in de Madrileense pers, daar kijkt de voetballiefhebber (en analist) hier te lande verbaasd van op. Door de Belgische bril bekeken is het zelfs geen afweging waard: Thibaut Courtois duwt straks Keylor Navas vanonder de lat bij Real Madrid. In Spanje is die keuze minder evident, daar kijkt men uit naar “de lastige knoop” die coach Julen Lopetegui moet doorhakken voor de competitieopener van zondag tegen Getafe.