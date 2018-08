Belgische vrachtwagen rijdt in op bus met kinderen: negen gewonden, twee in levensgevaar

Een vrachtwagen met Belgische nummerplaat is donderdagmiddag ingereden op een Franse bus met kinderen op weg naar een vakantiekolonie. Bij het ongeval in het Noord-Franse departement Aisne vielen negen gewonden, waarvan er twee in levensgevaar verkeren.

Het ongeval vond donderdagmiddag omstreeks kwart voor zes plaats op de A4 van Parijs naar Straatsburg, ter hoogte van Villers-Agron-Aiguizy. Dat meldt de prefectuur van Aisne. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies gebeurde. Wel geweten is dat er negen gewonden zijn, waarvan zeven kinderen. Twee van hen verkeren in levensgevaar. Alle gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis van Reims.

Un poids lourd percute le car d'une colonie de vacances dans l'#Aisne : l'accident aurait fait 9 blessés, dont 2 graves https://t.co/iNFbMDETiD pic.twitter.com/7i14EbFgm3 — LCI (@LCI) 16 augustus 2018