EUROPA LEAGUE. Zenit haalt 4-0-nederlaag nog op, Feyenoord ligt eruit

Zenit Sint-Petersburg heeft in de voorlaatste kwalificatieronde van de Europa League een onwaarschijnlijke comeback neergezet. De Russen haalden in eigen huis een 4-0-nederlaag uit de heenmatch tegen Dinamo Minsk nog op.

Straffe comeback van Zenit

Zenit Sint-Petersburg stond voor een schier onmogelijke opgave tegen Dinamo Minsk nadat het in Rusland de heenmatch met 4-0 had verloren. Maar in het oude bouwvallige Petrovsky Stadium Malaya (niet het stadion waar de Rode Duivels van Frankrijk verloren) zorgden de Russen voor een onwaarschijnlijke comeback. Mede dankzij twee goals van Artem Dzyuba (de Russische spits die u allicht nog kent van het WK) stond er na 90 minuten een 4-0 op het scorebord. En dat ondanks een rode kaart voor Leandro Paredes in de 72e minuut bij 2-0. In de verlengingen dreigde de straffe inhaalrace nog fout te lopen toen Seidu Yahaya in de 99e minuut de 4-1 scoorde, maar in de tweede verlenging ging een ontketend Zenit helemaal los en maakte het nog vier goals. Robert Mak maakte er zelfs nog twee in de 123e minuut.

Feyenoord kan ook thuismatch niet winnen van Trencin

Feyenoord kon thuis tegen het Slowaakse Trencin de stunt van Zenit niet evenaren. De Rotterdammers geraakten in de Kuip niet verder dan 1-1 nadat ze vorige week in Slowakije schaamtelijk met 4-0 onderuit waren gegaan. Eric Botteghin deed na 8 minuten de Nederlandse harten even sneller slaan toen hij het openingsdoelpunt lukte, maar Antonio Mance deed met de gelijkmaker een minuut later al definitief het licht uit. Bij Feyenoord stonden met Kenneth Vermeer en Jordy Claside twee ex-spelers van Club Brugge 90 minuten in de basis.

Besiktas ontsnapt in Oostenrijk

Besiktas is in Oostenrijk door het oog van de naald gekropen. De Turkse topclub had de heenmatch met 1-0 gewonnen, maar keek na 70 minuten in het Linzer Stadion tegen een 2-0-achterstand aan. Álvaro Negredo verloste de Turken met het doelpunt van de kwalificatie in de slotminuut.

Badibanga belangrijk voor Tiraspol

Sheriff Tiraspol ging met 2-1 onderuit op bezoek bij het IJslandse Valur, maar heeft aan de 1-0 overwinning uit de heenmatch genoeg om door te stoten. Ziguy Badibanga (69.) trapte halverwege de tweede helft het belangrijke uitdoelpunt tegen de netten. Het Azerbeidzjaanse Qarabag vormt de vierde en laatste horde voor Badibanga en co.

Voor het overige waren er weinig verrassingen bij de “grote namen” in de Europa League donderdagavond. Onder meer Sevilla, Glasgow Rangers, RB Leipzig, Olympiakos en Atalanta plaatste zich voor de play-offs.

Bekijk alle uitslagen hier.