Vliegtuig moet noodlanding maken op Kreta wegens bommelding

Een toestel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Condor heeft donderdagavond een noodlanding moeten maken op de luchthaven van Chania, op het Griekse eiland Kreta. Het toestel moest de landing maken omdat er een bommelding was, zo heeft de politie meegedeeld.

Het vliegtuig, met 250 passagiers aan boord, was vanuit Egypte onderweg naar de Duits stad Düsseldorf. Maar er hoogte van Chania vroeg de piloot aan de controletoren om een noodlanding uit te voeren, omdat hij volgens niet nader verduidelijkte informatie mogelijk explosieven aan boord zou hebben.

“Het toestel is ontruimd. Iedereen is gezond en wel”, zegt de politie. De veiligheidsdiensten van de luchthaven en de plaatselijke politie voeren momenteel controles uit.

Aufgrund einer notwendigen Sicherheitsmaßnahme musste der Flug DE69 von Hurghada, Ägypten nach Düsseldorf in Chania auf Kreta, Griechenland zwischenlanden. Das Flugzeug ist sicher gelandet und die Fluggäste und Crew werden in Chania in Hotels untergebracht. (1/2)