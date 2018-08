Dode tijdens jachtpartij in Ploegsteert

In Ploegsteert, een deelgemeente van de faciliteitengemeente Komen-Waasten in de provincie Henegouwen, is donderdag tijdens de opening van het jachtseizoen een persoon doodgeschoten. Het parket van Doornik heeft een onderzoek gestart.

“Volgens de eerste elementen van het onderzoek zat de schutter op een krukje dat was beginnen wankelen”, aldus substituut van de procureur des konings Frédéric Bariseau. “Hij zou door het verliezen van zijn evenwicht per ongeluk een schot gelost hebben.” Het slachtoffer, een man van 65, werd in de flank geraakt. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten.

Het parket heeft een onderzoek geopend naar onvrijwillige doodslag, mogelijk door een gebrek aan voorzienigheid en voorzichtigheid. Het wapen van de schutter werd in beslag genomen en er werd een toxicologisch onderzoek uitgevoerd. De federale gerechtelijke politie van Doornik-Bergen heeft een onderzoek geopend en een expert ter plaatste gestuurd.

Een twintigtal mensen was donderdag samengekomen om de opening van het jachtseizoen te vieren in Ploegsteert.