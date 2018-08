Thierry Henry in beeld als... T2 van de Rode Duivels

Na het afhaken van Graeme ­Jones (aan de slag bij West Bromwich Albion) als assistent-bondscoach moet Roberto Martinez op zoek naar een nieuwe T2. Daarbij valt ietwat verrassend de naam van Thierry Henry. De gewezen spits, die vandaag 41 jaar wordt, was de voorbije twee jaar T3 bij de Rode Duivels en verlengde zijn contract nog niet. Hij zegde ook zijn lucratief contract als analist bij de tv-zender Sky op om zich op zijn trainerscarrière te richten. Maar Henry is ondanks zijn staat van dienst als speler nog nergens onder dak en in die zin valt zijn naam als eerste assistent van bondscoach Martinez.

Er is wel wat werk aan de winkel, want er wachten nog wat contracten op een verlenging in de technische staf rond Martinez, die zelf al in mei zijn contract tot 2020 verlengde. Dat geldt onder meer voor fysiektrainer ­Richard Evans en de keeperstrainers Inaki Bergara en Erwin Lemmens. Er moet ook nog een ­videoanalist worden gevonden.

“Pas volgende week komt het dossier op tafel”, zegt Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de voetbalbond. “Er is nog met geen woord over gesproken. We kregen al veel sollicitaties binnen. Het is te vroeg om al conclusies te trekken.”