Dreigt er gevaar bij ons? Staan er hier bruggen zoals in Genua? Wie controleert dat? Alles wat u moet weten over bruggen in Vlaanderen

Mogen we, de ramp in Genua indachtig, met een gerust hart over de meer dan 2.000 Vlaamse bruggen rijden? “Ik heb geen enkele schrik voor eender welke brug in Vlaanderen”, zegt bevoegd ambtenaar Paul Meekels, ook niet over het dertigtal échte probleemgevallen. Toch zullen ook bij ons de bruggen sneller dan verwacht moeten worden vervangen, omdat bij de bouw te weinig rekening werd gehouden met de toename van de drukte en de zwaarte van het verkeer.