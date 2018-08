Twee opleggers met gestolen Red Bull teruggevonden

In Moeskroen zijn al twee opleggers met Red Bull-blikjes teruggevonden die vorig weekend in een depot in Menen werden gestolen. De opleggers werden achtergelaten in de industrie­zone van Moeskroen. Het was een man die de aanwezigheid van de opleggers vreemd vond. Hij verwittigde de politie en leidde hen zo naar een deel van de gigantische buit van de Red Bull-roof.