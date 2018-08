Brad Pitt haalt slag thuis in vechtscheiding: meer tijd bij zijn kinderen

Een definitieve uitspraak in de vete tussen filmsterren Angelina Jolie (43) en Brad Pitt (54) omtrent de voogdij over hun kroost, is er nog niet. Maar Brad Pitt kan de volgende dagen alvast doorbrengen met zijn kinderen. De rechtbank heeft beslist dat Pitt tot een evaluerende zitting volgende week recht heeft op veel meer tijd met de kinderen. Het gaat om twaalf uur op vrije dagen, en vier uur op dagen dat hij opdrachten heeft.

Op 21 augustus zien de twee strijdende ouders elkaar dan terug in de rechtbank om verdere tussentijdse afspraken te maken. Ook wordt dan bekeken hoe de af­gelopen maanden zijn verlopen. Het is reëel dat Angelina Jolie uiteindelijk aan het kortste eind trekt, want de afgelopen maanden deed ze steevast moeilijk inzake toegevingen in de richting van haar ex.