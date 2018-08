Kompany bouwt 75 luxeflats in Manchester

Vincent Kompany blijft ook naast het voetbal zeer actief. Nu gaat de Rode Duivel in zijn woonplaats Manchester een flatgebouw neerpoten. Samen met vastgoedmagnaat Nathan Ezair zet hij een complex neer van negen verdiepingen met 75 één- tot drieslaapkamerappartementen, een gemeenschappelijk dakterras en meer dan 2.000 vierkante meter aan kantoorruimte.

“Vincent is een actieve investeerder”, legt Ezair uit. “We praten over alles en hoe we het aanpakken. Hij heeft dezelfde visie als wij.” Het project focust op luxeappartementen met ‘baanbrekende interieurs’. “We willen het graag een beetje anders doen en verschillen van de typische look van een appartement in Manchester.”

Vastgoed is niet het enige waarmee Kompany zich bezighoudt naast het voetbal. De verdediger is ook medeoprichter en bestuurder van het productiehuis Bonka Circus, is aandeelhouder in het verhurbedrijf Elite Limousines en mede-eigenaar van securitybedrijf VIP Protection Services. Hij investeert ook in de Belgische voetbalclub BX Brussels en bezat in het verleden cafés in Brussel en Antwerpen, maar die gingen intussen failliet.