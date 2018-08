Opvallend: Voetbalbond verliest tweede sponsor in één week

Het klinkt paradoxaal: een maand na het grootste succes van de Rode Duivels ooit op een WK haken in één week twee sponsors af. Vorige week energieleverancier EDF Luminus (na vier jaar) en gisteren verzekeringsmaatschappij ERGO (na tien jaar). Beide bedrijven stoppen in de beste verstandhouding de samenwerking, maar het blijft wel opmerkelijk. Navraag leert dat ERGO als bedrijf voorlopig niet van plan is nog explosief te groeien in België. Wat er in het andere geval echter ook mee te maken heeft, is dat de sponsorcontracten op de voetbalbond anders worden samengesteld (lees: duurder worden) en het meer kost om sponsor te worden of het contract te verlengen.