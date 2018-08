Goed nieuws voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel moet niet onder het mes

Kevin De Bruyne moet niet geopereerd worden. Dat is de conclusie nadat de Rode Duivel gisteren op en af naar Spanje vloog om zich in Barcelona te laten onderzoeken door de wereldvermaarde kniespecialist Ramon Cugat. De speler van Man City blesseerde zich op training aan de rechterknie. Over de duur van de onbeschikbaarheid zal pas vandaag meer duidelijkheid komen, maar dat er geen operatie nodig is, betekent al goed nieuws.

Eind januari 2016 liep De Bruyne al eens een vergelijkbare blessure op. Toen bleef hij negen weken aan de kant. De Bruyne begon in de seizoensopener tegen Arsenal (0-2 winst) op de bank en viel na 60 minuten in. Een eventuele serieuze blessure van De Bruyne zou een stevige streep zijn door de plannen van City-trainer Pep Guardiola. De Spanjaard is erop gebrand The Citizens een tweede titel op rij te bezorgen en rekent hiervoor op draaischijf De Bruyne. Op de tweede speeldag ontvangen Vincent Kompany en co Huddersfield Town.

Streep door interlands?

Ook bondscoach Roberto Martinez moet vrezen zijn sleutelspeler te missen voor de eerste fase van de nieuw opgerichte Europese interlandcompetitie Nations League. België speelt zijn vier groepswedstrijden in september, oktober en november 2018.