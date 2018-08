CLUBNIEUWS. Anderlecht verhuurt opnieuw verdediger, Vanhaezebrouck schiet op Extra Time

Anderlecht blijft zijn overbodige spelers vooral verhuren. Zo wordt Josue Sa (26) voor één seizoen uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa. Trainer Hein Vanhaezebrouck schoot gisteren in zijn perspraatje op “Extra Time”. En ook bij de andere eersteklassers viel er weer heel wat nieuws te rapen.

ANDERLECHT. Sa naar Kasimpasa met optie van 2 miljoen

Anderlecht blijft zijn overbodige spelers vooral verhuren. Zo wordt Josue Sa (26) voor één seizoen uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa. De Portugese verdediger speelde vorig jaar nog 30 matchen (vooral als invaller), maar was nu vijfde keuze geworden in de defensie. Anderlecht gaf Kasimpasa ook een aankoopoptie, maar die is niet verplicht. De optie bedraagt 2 miljoen euro plus een paar bonussen. Als ze gelicht wordt, recupereert paars-wit al het geld dat het in de zomer 2017 aan Guimaraes betaalde voor Sa.

Ivan Obradovic kreeg een voorstel van Lokeren, maar dat werd geweigerd. Lukasz Teodorczyk was gisteren nog altijd in Brussel. Er is nog geen doorbraak in zijn transfer naar Udinese.

ANDERLECHT. Vanhaezebrouck schiet op Extra Time

Ivan Santini (29) scoort dit seizoen gemiddeld één goal om de 36 minuten, maar pakt ook één gele kaart om de 85 minuten. De Kroaat zit na drie wedstrijden ook aan drie gele kartonnen. Straks dreigt al een schorsing. Hein Vanhaezebrouck vindt dat Santini vaak onterecht bestraft wordt en schiet op een voetbalprogramma als ‘Extra Time’.

“Ik vond niet al die kaarten terecht”, stelt Hein Vanhaezebrouck. “Soms was er zelfs heel weinig aan de hand. Kijk, in België gaan verdedigers altijd voluit. Aanvallers moeten dan ook à fond gaan, anders worden ze weggeblazen. Voor mij is het er niet over wat Ivan doet. De publieke opinie wordt bespeeld. Maandag keek ik naar Extra Time. Daarin zat bijvoorbeeld een blokje met vijf tackles van Ognjen Vranjes. Vijf correcte tackles, geen enkele overtreding. Ik zou zo’n samenvatting nog begrijpen als het vijf foutieve ingrepen waren, maar nu wordt het publiek in een bepaalde richting gestuurd. Daardoor verliest dat programma toch veel van zijn kwaliteit en dat al in de allereerste uitzending van het seizoen.”

ANDERLECHT. Amuzu in basis, Bakkali in kern

Elias Cobbaut is zes tot acht weken out door zijn enkelblessure. Vanavond tegen Moeskroen vervangt Hein Vanhaezebrouck hem door de 18-jarige Francis Amuzu. Saief is niet fit en met Najar (hamstring) worden geen risico’s genomen. In de rug van Amuzu staat niet langer Appiah, want die viel door de mand tegen Charleroi. Daar neemt Antonio Milic weer zijn plaats in na zijn voetblessure. Nog opvallend: Zakaria Bakkali krijgt in principe weer een plaats in de kern na twee weken buiten de selectie te zijn gevallen. Kums (heup) traint weer, maar is nog niet inzetbaar.

AA GENT. Bernd Thijs vindt nieuwe club in Saudi-Arabië

Drie maanden na zijn vertrek bij AA Gent heeft Bernd Thijs een nieuwe uitdaging gevonden. Zijn zaakwaarnemer bevestigde gisteren via sociale media dat Thijs (40) een overeenkomst voor één seizoen heeft ondertekend bij het Sa­udische Al-Raed FC, de nieuwe werkgever van Besnik Hasi. Al-Raed eindigde vorig seizoen als dertiende in de Saudische hoogste klasse.

WAASLAND-BEVEREN. Ampomah pikt aan op training

Yannick Ferrera beschikte gisteren over liefst 24 spelers op de voorlaatste training voor de thuismatch van morgen tegen zijn ex-club Standard. Ook Nana Ampomah was opnieuw op de afspraak, nadat de 22-jarige Ghanese linkerflankaanvaller vorig weekend nog het duel bij AA Gent miste met een enkelblessure.

Niet aanwezig op training was centrumspits Din Sula. Eerder deze week lukte de 20-jarige Brusselaar met Kosovaarse roots nog een hattrick tijdens het bekerduel van de beloften bij ASV Geel.

KV KORTRIJK. Kaminski erg twijfelachtig voor komst van Oostende

Thomas Kaminski sukkelt met de voetzool en is erg onzeker voor de match van morgen tegen KV Oostende. De Boeck heeft echter het volste vertrouwen in doublure Bruzzese. De Boeck: “Vorig seizoen in Play-off 2 heeft hij al bewezen dat we op hem kunnen rekenen. Ik maak mij daar geen zorgen over.”

Ezekiel liet een goede indruk op training, maar uit zijn testen bleek dat hij nog geen negentig minuten kan spelen. Het is nog niet zeker of hij in de kern wordt opgenomen.

KV OOSTENDE. Tomasevic traint met hechtingen

Trainer Gert Verheyen kon gisteren op training over zijn bijna volledige kern beschikken. Ook Zarko Tomasevic, die na een halfuur in de thuismatch tegen Racing Genk met een hoofdblessure was uitgevallen, nam aan de groepstraining deel. De Montenegrijn speelt wel nog altijd met zes hechtingen in het voorhoofd en is dan ook twijfelachtig voor het bezoek aan zijn ex-club Kortrijk. Voor Conte en Bossaerts, die in de B-kern vertoeven, is er nog steeds geen concreet bod.

LOKEREN. Jovanovic levert meteen zijn visitekaartje af

Maandagavond trok Djordje Jovanovic voor het eerst het shirt van Sporting Lokeren aan. De Servische aanvaller liet zich meteen opmerken tijdens de bekerwedstrijd van de beloften tegen AA Gent. Al na twee minuten scoorde de 19-jarige spits de openingstreffer, bij een 2-0-stand scoorde hij nog een tweede doelpunt. Na rust liep het nog fout voor de Sporting-youngsters, maar de Serviër scoorde ongetwijfeld goede punten bij Peter Maes. Benieuwd of hij morgen tegen Standard ook mag starten.