Screening van vliegtuigen nekt tientallen criminelen

Sinds 1 april zijn vliegtuigmaatschappijen verplicht passagiersgegevens door te geven aan Binnenlandse Zaken. Dankzij de screening van die gegevens zijn al 834 mensen ontdekt die geseind staan in de politiedatabanken. Bij zo’n 10 procent moest de luchthavenpolitie effectief ingrijpen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), schrijft De Tijd vrijdag.

Het team dat de screening uitvoert, de Passenger Information Unit (PIU), is actief in het crisiscentrum van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Het gaat om een dertigtal mensen van de politie, de staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst Adiv en de douane die het reisgedrag van potentiële leden van criminele netwerken en terreurorganisaties in kaart brengen.

Bij zo’n 10 procent van de 834 geseinde personen moest de luchthavenpolitie ingrijpen. Zo werden 18 ontvoeringen door ouders vermeden. Ook waren er een vijftal drugsvangsten. Voorts werden personen betrapt die op een lijst van terreurverdachten staan, die verdacht worden van informaticafraude of van diefstal.

Jambons woordvoerder spreekt van een succesverhaal in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme.