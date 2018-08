Amerikaanse politie verdedigt inzet taser tegen 87-jarige dame die paardenbloemen plukte

Een Amerikaanse politiebaas heeft donderdag verdedigd waarom zijn politiemannen een taser inzetten tegen een bejaarde dame. De vrouw van 87 jaar was in de buurt van haar huis paardenbloemen aan het plukken.

“We hebben het protocol gevolgd”, aldus het hoofd van de politie van Chatsworth, Josh Etheridge. Hij benadrukte dat de bejaarde dame, die gewond raakte door de elektrische ontlading, een mes bij zich had.

De feiten dateren van vorige vrijdag. Martha al-Bishara, een tachtiger die geen Engels praat, werd in haar buik getroffen door de elektrische ontlading op een wandelpad op het platteland, waar ze naar goede gewoonte paardenbloemen ging plukken met het mes. Eenmaal op de grond deed de politie haar handboeien om.

“Er werd op haar geschoten”, zegt Martha Douhne, de kleindochter van de bejaarde dame, op NBC. “Er is haar nooit iets gezegd over pistolen met elektrische ontlading of tasers. Ze wist niet wat het was.”

Ze begreep niet wat politie zei

De lokale politie zei dat de vrouw van 87 een gevaar kon vormen. Het gebruik van een taser was daarom gerechtvaardigd, althans volgens de politie.

“In het begin probeerden we met haar te communiceren, door natuurlijk te vragen of ze het mes wou neerleggen”, zei Etheridge. Het was hij die samen met twee andere agenten optrad tegen de bejaarde dame.

“Ze begreep niet wat we haar zegden of ze had een (mentaal) probleem”, zei hij. Hij voegde eraan toe dat een van de agenten vervolgens zijn taser gebruikte.

“Je staat tegenover een persoon die in je richting stapt met een mes, je geeft haar bevel om halt te houden... Hij gebruikte de taser in plaats van dodelijke kracht”, aldus de politiebaas.