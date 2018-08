Vraag naar waterputten stijgt enorm, maar dat kan droogte nog erger maken

Bedrijven die grondwaterputten graven, hebben de afgelopen weken honderden aanvragen gekregen.

Het tekort aan water leidt tot dorre grasvlaktes en zelfs bomen die bladeren verliezen. Een regenwaterput kan een tijdje een oplossing bieden, maar niet gedurende langere periodes. Daarom zoeken heel wat mensen nu naar ondergrondse alternatieven. Verschillende bedrijven die grondwerken uitvoeren, spreken in de Gazet van Antwerpen van toegenomen interesse voor grondwaterputten.

De Vlaamse Milieumaatschappij is geen voorstander en zegt dat de droogteproblemen er nog mee kunnen vergroten. “Grondwater is een schaars goed, dat je bij voorkeur in de grond wil laten zitten”, zegt woordvoerder Rafaël Huylebroeck.