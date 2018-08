Politie waarschuwt voor dieventruc, waarvoor enkel een tandenstoker nodig is

Evergem / Assenede - In amper een week tijd kwamen al tien meldingen over een bijzondere dieventruc binnen bij de politiezone Evergem/Assenede. De mogelijke criminelen gebruiken tandenstokers om te bepalen of iemand thuis is of niet.

Een tiental inwoners van de regio vond deze week tandenstokers tussen deurstijlen -en posten. Vermoedelijk gaat het om een truc die dieven hanteren om te zien of er iemand op vakantie is. “Het zou een signaal kunnen zijn van een mogelijke toekomstige inbraak”, zegt Yves Tuytschaever van de politie op Radio 2. “Als de tandenstoker tussen de deurlijst zit en je doet de deur open dan valt die. Als die blijft zitten ben je afwezig of met vakantie. Zo zien de dieven meteen welke woningen ze later kunnen bezoeken.”

Bel de politie

De politie raadt mensen die op een woning passen aan goed op te letten en tandenstokers op een vreemde plaats weg te halen. Mocht u zo’n tandenstoker tegenkomen, bel dan ook zeker de politie, klinkt het nog. “We vragen iedereen om ons op de hoogte te brengen. Zo kunnen we dit vreemde fenomeen in kaart brengen. We zijn extra gealarmeerd omdat er net één succesvolle inbraak is gebeurd en twee pogingen zijn geweest.”

Voorlopig is er nog niemand betrapt op het plaatsen van de houtjes. De politie kan dan ook niet met zekerheid zeggen dat het om dieven gaat. Mogelijk is het iemand die een grap wil uithalen of jongeren die zich vervelen, maar de kans dat criminelen erachter zitten is zeker niet ondenkbaar.