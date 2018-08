Ongeval met vijf voertuigen: A12 richting Brussel volledig versperd

Boom - De A12 is vrijdagochtend ter hoogte van Boom volledig versperd geraakt richting Brussel door een ongeval net voor de Rupeltunnel. Dat zegt de federale politie. In totaal raakten vijf voertuigen betrokken: drie personenwagens en twee lichte vrachtwagens.

Een wagen raakte er rond 6 uur de middenberm en katapulteerde vervolgens tegen twee andere voertuigen, waarna nog eens twee andere voertuigen de ravage niet meer konden vermijden.

Update #A12 Ongeval in Boom richting Brussel. Alle verkeer moet de snelweg verlaten in Boom en terugdraaien richting Antwerpen. De oprit Boom richting Brussel is eveneens afgesloten. Omrijden via de N177 is zinloos door werken (Baanbrug). Kies voor de E19. https://t.co/rpoSQ7sKEe pic.twitter.com/aqANUooYUR — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 17 augustus 2018

Bij het ongeval vielen volgens de politie slechts twee lichtgewonden, maar de snelweg is om 7.30 uur wel nog steeds volledig versperd en verschillende voertuigen moeten worden getakeld. Een lokale bovengrondse omleiding via de N177 is niet mogelijk door werken, alle verkeer wordt dan ook omgeleid richting E19. Over langere afstand kan je vanuit Antwerpen best meteen voor de E19 kiezen.

Foto: bfm

Foto: bfm

Foto: bfm