Voetganger komt om het leven bij aanrijding: vrouw door wagen gegrepen bij oversteken

Wommelgem - In de Ternesselei in Wommelgem is donderdagavond een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een voetganger, een vrouw van 58, stak er de straat over met een hond. Een auto die kwam aanrijden, kon hen niet meer ontwijken.

De hulpdiensten hebben ter plaatse nog geprobeerd de voetganger te reanimeren maar dat was tevergeefs. De politie heeft een perimeter ingesteld voor het onderzoek naar de exacte omstandigheden van het ongeval. Volgens de eerste informatie is er geen sprake van overdreven snelheid.

Het slachtoffer is de 58-jarige vrouw G.G., ze werd bij het oversteken gegrepen door de auto die in de richting van Wommelgem-Centrum reed. “Een verkeersdeskundige is ter plaatse geweest”, zegt Sven Verbaenen van de politie Minos. “De familie van de vrouw is opgevangen door de dienst slachtofferhulp.”

De hond van het slachtoffer overleefde de aanrijding maar verkeert nog in levensgevaar.