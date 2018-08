Bommeldingen bij Amerikaanse krant na campagne tegen Trump

Bij de krant Boston Globe zijn er verschillende bommeldingen binnengelopen nadat de krant het initiatief had genomen voor een campagne tegen de mediapolitiek van VS-president Donald Trump. Meer dan driehonderd kranten in de VS bekritiseerden donderdag in hun commentaarstukken de ‘Fake News’-campagne van Trump. Ze verzetten zich hevig tegen de bewering van Trump dat de media “vijanden van het volk” zouden zijn. Als reactie bekritiseerde Trump de Boston Globe op Twitter.

‘s Avonds zouden in de centrale van de krant bommeldingen zijn binnengelopen, zeggen politieke nieuwssites Axio en The Hill. De politie zou de bedreigingen niet al te ernstig hebben genomen, maar verscherpte wel de veiligheidsmaatregelen.

De oproep van de Boston Globe om in commentaarstukken standpunt in te nemen over de mediapolitiek van Trump kreeg volgens de krant gehoor in 350 kranten in de hele VS. Ook de Senaat stemde donderdag unaniem een resolutie waarin ze stelt dat de media geen “vijanden van het volk” zijn.

Trump reageerde donderdag dat de ‘fake news’-media de “oppositiepartij” zijn. Hij is voor een vrije pers, maar die gebruikt die vrijheid om “valse berichten te verspreiden, eigen belangen na te streven of mensen aan te vallen”. “De waarheid zal zegevieren”, zei Trump.