Cannabisplantage ontdekt na uitslaande brand in dakappartement

Antwerpen - Boven het restaurant ’t Fonteintje, op de hoek van de Kerkstraat en de Lammekensstraat, was er vrijdagmorgen iets voor 7 uur een uitslaande brand in een dakappartement. De rookwolk was van ver waar te nemen. Bij de brand werd een cannabisplantage ontdekt, bevestigt de politie. De brand ontstond waarschijnlijk nadat een gasfles in het appartement ontplofte.

De politie van Antwerpen kreeg iets voor 7 uur melding van de uitslaande brand. “Bij het ter plaatse komen werd de uitslaande brand op het dakappartement vastgesteld. De rook steeg boven de stad uit en was van ver waar te nemen. De bovenste verdieping is helemaal uitgebrand. Er is al een eerste controle gedaan op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Die sweeping was negatief”, aldus de politie.

“Pas tegen 7.15 uur kon de brandweer ook op de eerste verdieping controle doen naar slachtoffers. Er is plaatselijk wel hinder. We hebben bijkomende ploegen aangestuurd voor verkeersregeling.”

“De brandweer was zich nog aan het installeren toen een luide knal klonk”, zegt buurtbewoonster Annie Cautreels die haar hond aan het uitlaten was in de Kerkstraat. “Daarna sloegen de vlammen metershoog uit.”