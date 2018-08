Flixbus belandt gekanteld in greppel op Duitse snelweg: zeker zes zwaargewonden

Een Flixbus is vrijdagochtend gecrasht op een Duitse snelweg. Het voertuig kwam gekanteld in een greppel terecht. Daarbij zouden tientallen gewonden zijn gevallen, waarvan zes zwaargewond.

Het ongeval vond vrijdagochtend plaats op de Duitse snelweg A19 ter hoogte van Linstow. De bus met 55 passagiers raakte om nog onbekende reden van de weg en belandde gekanteld in een greppel.

Over het aantal slachtoffers bestaat onduidelijkheid. Focus meldt dat er sprake is van zeker zes zwaargewonden en zestien lichtgewonden. Minstens dertig andere passagiers worden door de hulpdiensten verzorgd. Een lokale krant spreekt over tientallen gewonden, onder wie acht zwaargewond.

Hulpdiensten uit de hele regio zijn uitgerukt. Ook helikopters worden ingezet. De snelweg is richting Berlijn volledig afgezet.