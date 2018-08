Dit dorp gaat wel erg ver om van de muggen af te geraken

In de zomermaanden heeft iedereen last van muggen, en ook bij onze noorderburen is dat niet anders. En nergens is het zo erg als in het Brabantse Sleeuwijk, waar inwoners nu creatieve maatregelen nemen. Deze week is er een zwaluwtil geïnstalleerd en binnenkort volgen er vleermuizen.

De zwaluwtil is een initiatief van actiegroep ‘Muggen, weg uit Sleeuwijk’. Inwoners van het Brabantse dorp klagen al jaren over de insecten, die massaal broeden in het nabijgelegen natuurgebied De Griend. “Langs de rivier is een uitermate groot stuk water”, vertelt mede-initiatiefnemer Roel Wigman (28). “Dat is de ideale broedplaats voor muggen.”

Foto: Ginopress BV Telegraaf

Zwaluwen voeden zich met insecten, waaronder muggen, en vormen dus natuurlijke insectenbestrijders. “We kunnen van de zwaluwen profiteren. Niet alle muggen zullen weggaan, maar het gaat om balans.”

Vleermuizen

De zwaluwtil is niet alleen goed voor mensen, maar ook voor de vogels zelf. “Het is een bedreigde soort, dus het is alleen maar goed”, aldus Wigman. “Ik ben er zeker trots op. Het geeft je een verguld gevoel.”

Binnenkort krijgen de zwaluwen gezelschap van nog een natuurlijke vijand van de mug: vleermuizen. Bij de kerk komt een grote vleermuizenkast, vertelt Wigman. Ook hebben mensen zich kunnen inschrijven voor een gratis vleermuizenkast thuis. „Vleermuizen jagen ’s nachts, de zwaluwen overdag. Een mooie spreiding.”