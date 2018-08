Een nieuwe Nederlandse afgang in Europa: PSV en Ajax moeten Oranje redden van de complete ondergang

Het Nederlandse voetbal schittert al een tijdje niet meer zoals voorheen. Ondanks een Europa League-finale van Ajax in 2017 is de Eredivisie als competitie helemaal weggezakt op het Europese niveau. En dit seizoen belooft weinig beterschap… tenzij Ajax en PSV de meubelen redden.

Nederland trok Europa in met vijf ploegen. Allemaal in de voorrondes van de Champions League en Europa League, als gevolg van de pas dertiende plaats op de UEFA-ranglijst.

PSV: play-offs Champions League

Ajax: tweede voorronde Champions League

Feyenoord: derde voorronde Europa League

Vitesse/AZ: tweede voorronde Europa League

Met enkel nog de play-offs van beide Europese toernooien voor de boeg, zijn er nog maar twee Nederlandse clubs over. PSV aangezien het nu pas zijn campagne start en dat tegen BATE Borisov, Ajax versloeg Sturm Graz en Standard op weg naar een confrontatie met Dynamo Kiev in een poging om de groepsfase van het kampioenenbal te bereiken.

Het zal van de twee topclubs moeten komen dit seizoen. AZ beleefde een nachtmerrie in Kazachstan, waar het met 2-0 verloor van het bescheiden Kairat Almaty en dat in de terugwedstrijd niet kon goedmaken. Feyenoord maakte het helemaal te bont. De Rotterdammers gingen bij het Slovaakse Trencin met 4-0 onderuit en konden ook thuis niet winnen (1-1). Vitesse won van het Roemeense Viitorul en deed zijn best tegen FC Basel, maar bleek een maatje te klein over twee wedstrijden.

Foto: Photo News

Nummer elf

De ambitie van de Nederlanders om weer dichter bij de top tien van de UEFA-ranglijst te komen, kreeg dus een flinke knauw. De Eredivisie staat momenteel dertiende met 25.133 punten. Oostenrijk (26.250) en Denemarken (25.650) zijn de doelwitten aangezien een sprong naar Turkije (tiende met 30.700 punten) nagenoeg ondenkbaar is. België is negende met 34.200 punten.

De elfde plaats is van cruciaal belang voor Nederland. De eerste tien landen op de lijst mogen namelijk minstens één club rechtstreeks afvaardigen naar de groepsfase van de Champions League. Maar als de winnaar van de beker met de grote oren zich via de competitie al geplaatst heeft (wat altijd het geval is), dan gaat die extra plek naar de kampioen van het land dat elfde staat op de UEFA-ranglijst. Dat is de reden dat Viktoria Plzen, de kampioen van Tsjechië, al zeker is van deelname aan de groepsfase. Tsjechië stond voor dit seizoen namelijk elfde, maar is intussen gezakt naar plek zestien.

Of Nederland de sprong voorbij Denemarken en Oostenrijk kan maken, is nog maar de vraag. De Denen hebben nog drie teams in de play-offs van de Europa League: FC Kopenhagen (tegen Atalanta), FC Midtjylland (tegen Malmö) en Bröndby (tegen Racing Genk). Oostenrijk heeft nog twee teams over: Red Bull Salzburg in de play-offs van de Champions League (tegen Rode Ster Belgrado) en Rapid Wien in de play-offs van de Europa League (tegen Steau Boekarest).

Nederland kan dus een uitstekende zaak doen als Ajax én PSV de groepsfase van het kampioenenbal halen. Dan heeft het sowieso een potentiële voorsprong op Denemarken, terwijl bij een goede prestatie ook de Oostenrijkers in het vizier komen. De Ajacieden en de club uit de lichtstad weten dus wat hen te doen staat als het Nederlandse voetbal niet verder wil blijven aanmodderen...