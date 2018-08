305 Belgische Cuba-reizigers keren ruim 24 uur te laat terug, maar TUI heeft ook goed nieuws na “onaangename ervaring”

Met meer dan 24 uur vertraging landen straks op Zaventem 266 Belgen, die terugkeren uit vakantie op Cuba. 39 andere landen pas om 17.30 uur. “We weten dat deze mensen een onaangename ervaring hadden en geven daarom ter compensatie 600 euro”, zegt Piet Demeyere van reisorganisatie TUI.

“Bij een nazicht van onze Dreamliner is begin deze week een klein technisch mankement vastgesteld”, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. “Veiligheid gaat boven alles. Dus moet dat mankement eerst worden hersteld. Dat betekende ook dat we meteen op zoek moesten naar een vervangtoestel voor de vlucht naar en van Cuba.”

Het is hoogseizoen en Tuifly heeft geen Dreamliners op overschot. Tuifly kon wel bij een andere maatschappij een vliegtuig huren. Zij het wel een kleiner. “Voor de heenvlucht was dat geen probleem, iedereen kon mee. Voor de terugvlucht van woensdagavond was er wel een probleem: er waren 39 plaatsen tekort om alle klanten terug naar België te vliegen.”

Selectiecriterium

“Mensen die bij ons een vlucht én een vakantieverblijf hadden geboekt, hebben we de voorrang gegeven. Moeilijke beslissing, we beseffen dat ook, maar dat leek ons een fair criterium om de selectie te maken voor wie wel en niet mee mocht op de vervangvlucht”, zegt Demeyere.

TUI ging meteen op zoek naar een oplossing voor de 39 andere gedupeerden. Die is uiteindelijk gevonden in Havana, waar een vlucht naar Brussel - via Madrid - nog 39 plaatsen vacant had. TUI zorgde zelf voor het transport van Varadero naar Havana. Die groep landt straks in Madrid en stijgt er 15.15 uur weer op om dan uiteindelijk om 17.35 uur te landen in Brussel.

“We beseffen dat de terugvlucht een zeer onaangename ervaring was en daarom compenseren we alle 305 gedupeerde reizigers met 600 euro”, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere.

Ook te laat

Ook de vlucht TB704 van TUI van zondag 12 augustus vanuit Varadero liep ferme vertraging op. De vlucht zou eigenlijk om 15 uur uit Varadero vertrekken. Toen werden de problemen met de Dreamliner vastgesteld. Uiteindelijk is de vlucht pas maandag om 10 uur lokale tijd vertrokken.