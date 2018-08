Belgische link in onderzoek naar grootschalig misbruik binnen Amerikaanse kerk: pedopriester ook actief in ons land

Leuven - Het grootschalige Amerikaanse onderzoek naar misbruik binnen de katholieke kerk kent ook een Belgische connectie. Een priester uit de Verenigde Staten heeft in zijn tijd aan het Amerikaans College in Leuven zich vergrepen aan meerdere jongemannen. Het bisdom in de VS werd op de hoogte gebracht van de feiten, maar deed niets met de melding.

Albert Liberatore is één van de 301 priesters die worden genoemd in het omvangrijke rapport over kindermisbruik in de katholieke kerk van de zogenaamde ‘grand jury’. Dat meldt De Morgen. Deze Liberatore was in het verleden meermaals actief in het Amerikaans College in Leuven, dat tot 2011 in handen was van de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten. Op die manier konden Amerikaanse priesters aan de gerenommeerde theologische faculteit van de KU Leuven studeren.

LEES OOK: Slachtoffers grootschalig misbruik door priesters getraumatiseerd: “Ik kon mijn eigen kinderen zelfs niet knuffelen”

Liberatore studeerde er in 1989 en keerde in 1993 terug voor een periode van twee jaar. Tijdens zijn tweede periode was hij actief als verantwoordelijke over de nieuwe roepingen in het bisdom Scranton (in de staat Pennsylvania). Het hoofd van dat bisdom, bisschop Timlin, kreeg een jaar later een eerste klacht binnen over Liberatore. De priester zou intieme contacten hebben gehad met een jonge Amerikaan. “Geen actie ondernomen”, schreef Timlin in een nota over de melding. Maar de klachten zouden blijven komen.

Dronken escapade

Zo kreeg de bisschop in december 2002 een brief van een seminarist over de destijds 38-jarige Liberatore. De priester leverde enkele maanden eerder een doctoraat af in Leuven. De seminarist had gezien hoe een zichtbaar dronken Liberatore daar “een tiener of prille twintiger” meenam naar zijn kamer. Uit het rapport van de grand jury blijkt dat de priester het verhaal bekende aan Timlin, maar “hem verzekerde dat het niet met iemand van het college was”. Als maatregel zou Liberatore onderworpen worden aan een evaluatie. Er is echter geen bewijs te vinden dat dat daadwerkelijk gebeurd is.

Het bisdom waar Leuven toebehoort, zegt niets te weten van het verhaal. Het Amerikaans College behoorde namelijk toe aan de bisschoppenconferentie in de VS, klinkt het. Ook Terrence Merrigan, professor theologie en de doctoraatspromotor van Liberatore in Leuven, stelt niet op de hoogte te zijn van dergelijke feiten.

LEES OOK: Vaticaan drukt “schaamte en verdriet” uit na nieuw misbruikschandaal in de VS

Jarenlang misbruik

In 2004 kreeg het bisdom in Pennsylvania meldingen over het seksueel misbruik van twee jongemannen door Liberatore. Die werden wel doorgegeven aan justitie. De priester werd dat jaar gearresteerd, toen een 23-jarige getuigde over misbruik van zijn 14 tot 17 jaar door Liberatore. Er werd uiteindelijk een minnelijke schikking getroffen in de zaak middels een betaling van drie miljoen dollar.

Liberatore werd in 2006 door de kerk uit zijn ambt gezet.