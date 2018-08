Anderlecht is van Lukasz Teodorczyk af: Poolse spits trekt richting Serie A

Ivan Santini en Landry Dimata scoren aan de lopende band bij Anderlecht en dus was er geen plaats meer voor Lukasz Teodorczyk in Brussel. Paars-wit heeft nu ook eindelijk een oplossing gevonden voor de Pool.

De 27-jarige spits legt vrijdag zijn medische testen af bij Udinese, alvorens hij een contract zal ondertekenen bij de Italiaanse eersteklasser. Het managementbureau Topgoal, waar zijn manager voor werkt, maakte dat bekend via Twitter. Met de transfer zou 7 miljoen euro gemoeid zijn.

Lukasz Teodorczyk jutro testy medyczne — topgoal (@topgoalpl) 16 augustus 2018

Bij Udinese loopt ‘Teo’ ex-ploegmaat Bram Nuytinck tegen het lijf. De Nederlander maakte vorige zomer de overstap naar de Italiaanse club, die vorig seizoen als veertiende eindigde in de Serie A. Teodorczyk scoorde uiteindelijk 45 doelpunten in 93 wedstrijden voor Anderlecht. Hij stond ook nadrukkelijk in de belangstelling van Nantes, Galatasaray en Nice.