Ongelukkige botsing: agent aangereden door eigen combi tijdens achtervolging

Een agent is donderdagnamiddag in het Engelse Salford op onfortuinlijke wijze gewond geraakt tijdens een politieachtervolging. Toen de agent te voet een voortvluchtige man probeerde te achtervolgen aan een kruispunt, werd hij per ongeluk aangereden door een collega. Hij moest met verwondingen aan zijn been afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

De politie trachtte aan het kruispunt een 29-jarige man te arresteren. Op vrijgegeven bewakingsbeelden valt te zien hoe de combi aankwam bij het kruispunt en de agent uitstapte. Hij liep onmiddellijk in de richting van de man, maar kwam tijdens zijn achtervolging plots ten val. Een collega die de politiecombi bestuurde, had niet genoeg tijd meer om op tijd te remmen.

“We kregen een melding van het incident rond 15.03 uur”, klonk het bij een woordvoerder van North West Ambulance Service. “We hebben meteen een ziekenwagen uitgestuurd. De patiënt werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis van Greater Manchester met verwondingen aan zijn been.”

Ook hoofdinspecteur Amanda Delamore van Greater Manchester Police heeft inmiddels gereageerd op het voorval. “De beelden tonen aan hoe agenten zichzelf dagelijks in moeilijke situaties moeten plaatsen om onze straten veilig te houden”, vertelde ze. “Helaas heeft dat deze keer geleid tot een opname in het ziekenhuis. Mijn gedachten gaan uit naar de agent en we wensen hem een spoedig herstel.” De voortvluchtige man werd na het incident alsnog ingerekend.