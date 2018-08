Expresweg versperd nadat vrachtwagen tegen brug rijdt en lading gekneld zit

Wielsbeke - De expresweg N382 in Ooigem, een deelgemeente van Wielsbeke, is al de hele ochtend versperd nadat een vrachtwagen er tegen een brug is gereden. De chauffeur was met betonpanelen onderweg naar een werf toen het aan de Zwaantjesbrug verkeerd liep: de panelen, die verticaal op zijn vrachtwagen stonden, bleven steken tegen de brug. De klap was enorm. Een automobiliste die achter het gevaarte reed, kon niet meer op tijd stoppen en raakte gewond.

Foto: gsd

Een paneel doorboorde de brug en bleef vastzitten tussen de brug en de weg, anderen kwamen op de weg terecht. Een automobiliste die achter de vrachtwagen reed, kon niet meer tijdig stoppen en knalde op de verloren lading. Ze werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De trucker zelf kwam er met de schrik van af. Het wordt een huzarenstukje om het paneel in de brug te verwijderen. Een ingenieur van het Agentschap Wegen en Verkeer zal eerst de stabiliteit controleren. Pas dan kan de plaat worden weggehaald.

De Expresweg tussen Waregem en Oostrozebeke is al sinds 6.45 uur afgesloten. Er is een omleiding voorzien. In het verleden gebeurden al veel gelijkaardige ongevallen met de brug die 4,20 meter hoog is. Vorige maand bleef een vrachtwagen er steken met een machine op zijn aanhangwagen.