Vakbond dreigt met acties bij KLM

Piloten van KLM dreigen met acties nu de luchtvaartmaatschappij een laatste cao-bod van pilotenbond VNV van de hand heeft gewezen. Volgens de vakbond wordt ook in het laatste voorstel dat KLM donderdagavond deed “te weinig geluisterd naar de zorgen en bezwaren die al jaren leven bij de piloten”.

KLM had tot vrijdag 09.00 uur de tijd om op een finaal bod van de pilotenbond in te gaan. Daarbij werd de voorgestelde datum voor werkdrukverlichting, zoals de bond had gevraagd, flink naar voren gehaald. Voor VNV was het toch niet voldoende. Onder meer op het gebied van werk- en rusttijdenregeling eisen de bonden verdere verbeteringen.

Volgens vicevoorzitter van VNV Willem Schmid, die als hoofdonderhandelaar gesprekken voerde met KLM, was eerder sprake van een “crisis- en herstel-cao” bij KLM. Daarmee is het de luchtvaartmaatschappij gelukt om er na enkele zware jaren weer bovenop te komen. “Nu wordt het tijd dat het overwerkte vliegerskorps kan herstellen”, zo zei hij.