Deadline Day in Italië: Juventus neemt afscheid van clubicoon, ex-Genkenaars op weg naar Milaan en Rome?

Zaterdag gaat de Serie A van start met een wedstrijd tussen Chievo Verona en kampioen Juventus. Het officiële debuut dus van Cristiano Ronaldo. Vrijdag om 20u00 sluit dan ook de transfermarkt in Italië en dus gonst het van de geruchten.

Het is een trieste dag voor supporters van Juventus. De Oude Dame heeft bekendgemaakt dat het in onderling overleg het contract van Claudio Marchisio heeft ontbonden. De Italiaanse middenvelder speelde liefst 25 jaar en 389 wedstrijden voor de Turijnse club en is dus een lokale held. Juve bedankte de 32-jarige speler met een video op Twitter en een uitgebreide uitleg op de clubwebsite.

25 unforgettable years in black and white draw to a close for @ClaMarchisio8



Thank you for everything, Claudio! https://t.co/pZYAu9iGfs pic.twitter.com/AI6YtCmTQq — JuventusFC (@juventusfcen) 17 augustus 2018

Marchisio sluit daarmee een belangrijk hoofdstuk uit zijn leven af: de geboren Turijner sloot zich in 1993 op zevenjarige leeftijd aan bij de club waar hij in 2005 doorstroomde naar het eerste elftal. Na een uitleenbeurt aan Empoli in het seizoen 2007-2008 werd hij een absolute sterkhouder bij de Oude Dame. In die periode won hij vier Italiaanse bekers, drie Italiaanse Supercups en zeven landstitels. Na een zware knieblessure in 2016 verloor hij er zijn basisplaats. Waar de toekomst van de middenvelder ligt, is momenteel nog niet geweten.

Sergej

Juventus wordt al maanden gelinkt aan een transfer voor Sergej Milinkovic-Savic, die in 2015 van Genk naar Lazio trok. De club van Jordan Lukaku en Silvio Proto wil echter 120 miljoen euro voor de Servische middenvelder, een bedrag dat de Oude Dame te hoog vindt. De club zou 80-90 miljoen geboden hebben, maar dat bod werd geweigerd.

De laatste dagen is er ook sprake van een bod van Milan. Dat zou een huur van 40 miljoen zijn plus een verplichte aankoopoptie, waarschijnlijk rond de 80 miljoen, zijn. Ook PSG, Real Madrid en Manchester United azen op ‘SMS’, maar enkel die eerste twee kunnen nog iets forceren aangezien de Engelse transfermarkt vorige week al sloot.

Milan staat alvast wel op het punt om vrijdag nog twee aanwinsten te presenteren. Samu Castillejo komt over van Villarreal, dat Carlos Bacca (ex-Club Brugge) in ruil krijgt. De Spaanse flankspeler wordt eerst gehuurd en daarna gekocht voor zo’n 14 miljoen. Diego Laxalt moet dan weer de defensieve flank van de Rossoneri versterken. De Uruguayaan wordt voor 18 miljoen gekocht van Genoa.

Foto: REUTERS

Aanklacht

Het Inter van Radja Nainggolan heeft dan weer een klacht aan de broek. Real Madrid heeft de Nerazzurri namelijk aangegeven bij de FIFA voor ongeoorloofde contacten met Luka Modric. Inter wil de Kroatische middenvelder dolgraag in huis halen, maar zou met hem gesproken hebben zonder Real-voorzitter Florentino Perez daar toestemming voor te vragen. Dat is enkel toegestaan bij spelers met een contract dat nog maximaal zes maanden loopt en dat is bij Modric (tot 2020) niet het geval. Dezelfde situatie deed zich dit jaar voor toen Barcelona contact opnam met Antoine Griezmann.

Real Madrid wordt door de Spaanse krant AS wel gelinkt aan Inter-goalgetter Mauro Icardi. De Argentijn had tot het begin van deze zomer een afkoopclausule van 100 miljoen, maar die is verlopen. Als de Koninklijke Icardi dus in huis wil halen, zal het moeten onderhandelen met de Italianen. Ook Timo Werner (RB Leipzig) en Rodrigo (Valencia) zijn potentiële kandidaten voor de nummer negen bij de club van Thibaut Courtois.

Nog een ex-Genkenaar staat in de belangstelling van een Italiaanse topclub. AS Roma heeft namelijk zijn zinnen gezet op Leon Bailey. Volgens onder andere Mediaset Premium hebben de Giallorossi een bod van 40 miljoen gedaan bij Bayer Leverkusen voor de Jamaicaanse flankaanvaller. De Duitse club wil echter 50 miljoen voor de man die vorig seizoen 12 keer scoorde voor B04. Ajax-speler David Neres wordt aanzien als een alternatief voor Roma.

Ander Italiaanse transfernieuws:

- Lukasz Teodorczyk legt vrijdag zijn medische testen af bij Udinese, alvorens hij een contract zal ondertekenen bij de Italiaanse eersteklasser. Met de transfer zou 7 miljoen euro gemoeid zijn.

- Simone Zaza mag na de komst van Michy Batshuayi en Kevin Gameiro weg bij Valencia. Het Sampdoria van Dennis Praet zou 2 miljoen geboden om de spits te huren, met een aankoopoptie van 12 miljoen. Zaza stond ook in de belangstelling van Marseille, maar de Franse club heeft zijn zinnen gezet op de komst van Mario Balotelli.

- Roberto Soriano keert terug naar de Serie A. De Italiaanse middenvelder verlaat Villarreal voor Torino. Hij wordt voor één seizoen gehuurd, met een aankoopoptie van 14 miljoen. Torino haalde eerder vrijdag Nantes-verdediger Koffi Djidji binnen.

- Parma staat op het punt Gervinho (ex-Beveren) opnieuw naar Italië te halen. De Ivoriaanse aanvaller speelde eerder voor Roma en was de voorbije jaren actief in China.

- Liverpool-verdediger Ragnar Klavan trekt voor 2 miljoen naar Cagliari.