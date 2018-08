Ooggetuige filmt roekeloos inhaalmanoeuvre van vrachtwagenchauffeur op Nederlandse ‘dodenweg’

De politie van Ommen is op zoek naar getuigen naar aanleiding van een ophefmakend filmpje dat de ronde doet op Facebook. De beelden laten zien hoe een vrachtwagen op de N36, ter hoogte van Hardenberg, een doorgetrokken streep negeert en een truck van transportbedrijf Brink XL probeert in te halen. Een frontale botsing met een tegenligger wordt maar nipt vermeden.

De video had sinds donderdag al veel bekijks op sociale media. Zeker nadat de politie van Ommen ook zelf de beelden deelde op hun Facebook-pagina. “Heb jij meer informatie omtrent de vrachtwagen die, op de N36, aan het inhalen is?”, klonk de vraag van het korps. Ook de maker van de video en andere ooggetuigen worden gevraagd om zich te melden.

De identiteit van de roekeloze vrachtwagenchauffeur met buitenlandse nummerplaat is voorlopig niet bekend. Wel heeft Henk Brink, de directeur van het Nederlandse transportbedrijf, al van zich laten horen. In een reactie aan De Stentor nam hij het op voor zijn chauffeur, die eveneens allerlei verwijten naar zijn hoofd kreeg geslingerd. “Hij had moeten remmen”, klonk het onder meer in ontgoochelde reacties.

Laagstaande zon

“Onze chauffeur was op weg naar huis terwijl hij cruisecontrol gebruikte, aan tachtig kilometer per uur”, verklaarde Brink. “Op die plek verwacht je niet ingehaald te worden. Bovendien was het zeven uur ’s avonds en stond de zon laag, waardoor hij de vrachtwagen pas zag toen die naast hem reed. Meteen nadien toeterde en remde hij, zo kon hij een drama voorkomen.”

De N36 staat al langer bekend als de ‘dodenweg’ onder Nederlandse weggebruikers. In de afgelopen tien jaar kwamen er op de rijksweg al meer dan vijftien personen om het leven. Momenteel worden wel al maatregelen genomen om er de verkeersveiligheid te verbeteren, onder andere door de verbreding van de weg.