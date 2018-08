Paar weken nadat er dode viel opnieuw ongeval op heraangelegd kruispunt

Beveren-Waas - Op het heraangelegd kruispunt Waaslandhaven-Noord is vrijdagochtend om 7 uur een motorrijder zwaargewond geraakt. Het slachtoffer was de controle over het stuur verloren tijdens een uitwijkmanoeuvre voor een vrachtwagen en viel.

Het nieuwe kruispunt is nog maar een paar dagen open nadat er op 30 juli een dodelijk ongeval gebeurde. Op dat moment was de verkeerswisselaar nog maar één werkdag geopend. Het kruispunt werd toen meteen opnieuw afgesloten in afwachting van de plaatsing van verkeerslichten