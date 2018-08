Sanne (27) wil haar overleden broer na 10 jaar laten cremeren: “Zo is hij voor de rest van mijn leven dicht bij mij”

Sanne was 17 toen ze tien jaar geleden haar broer Johan verloor, een gebeurtenis die een diepe indruk op haar heeft nagelaten. Omdat het graf van Johan in oktober verwijderd zal worden, wil zijn zus nu geld inzamelen om hem te laten cremeren en zo een nieuwe thuis te geven.

“In 2008 stierf mijn broer Johan, net 19 jaar, onverwachts”, begint de Antwerpse Sanne Collier haar verhaal. “Hij was geboren met een mentale en fysische beperking waardoor hij weinig kansen kreeg. De kans dat hij vroegtijdig zou overlijden, was reëel.”

“Ik zelf was 17 jaar op het moment dat hij stierf, absoluut niet klaar om hem af te geven. Ik kon niet geloven dat hij dood was, hij ging nog wakker worden. Daarom koos ik ervoor om Johan te laten begraven. Zo kon hij rusten en weer wakker worden als hij daar klaar voor was.”

Maar die laatste rustplaatst zal binnenkort verdwijnen. Sanne kreeg onlangs, tien jaar na zijn overlijden, het bericht dat de begraafplaats verwijderd zal worden. “Na veel informeren kwam ik te weten dat het hier niet allemaal hoeft te eindigen, dat ik hem kan laten opgraven en alsnog kan laten cremeren. Zo kan ik hem voor de rest van mijn leven heel dicht bij mij hebben.”

Foto: Sanne Collier

Crowdfunding

Voor die crematie is Sanne nu een crowdfundingactie begonnen, in de hoop snel voldoende geld op te halen. “Voor oktober 2018 moet er een beslissing genomen worden. Jammer genoeg is dit wel een grote som om even neer te tellen. De financiële last is het enige wat mij weerhoud omdat ik een schoolgaande mama ben.”

“Toen Johan stierf, ben ik eigenlijk een stukje gestopt met leven. Ik stopte met school en raakte in een depressie. Door warm omringd te zijn door mijn partner, die ik na Johan leerde kennen, vond ik opnieuw de moed. Nu, zoveel jaren later, willen ze me het enige tastbare nog afnemen. Mijn zoontje weet ook waar zijn nonkel Johan is, maar waar moeten we nu dag gaan zeggen? Ik kan hem echt nog niet loslaten, en zeker niet opgeven.”

Hechte band

“Omdat ik zo’n hechte band had met mijn broer, mocht ik destijds van mijn ouders de hele uitvaart mee bepalen”, vertelt Sanne aan de redactie van Het Nieuwsblad. “Ik koos voor een begrafenis, maar wordt nu geconfronteerd met de regel dat de gemeente Johans graf na tien jaar mag verwijderen.”

“Zelf ben ik weer gaan studeren voor verpleegster. Door de band die ik had met mijn broer, wil ik in de gehandicaptensector aan de slag gaan. Maar als voltijds student verpleegkunde heb ik het geld niet om Johan te laten cremeren. Vandaar deze actie. Als mensen die het kunnen iets geven, al is het maar 10 euro, komen we er misschien wel.”

Op het moment van schrijven staat de teller op 570 euro, net geen vijfde van de totale som van 3.000 euro.