Eupen strikt verdediger die tegen Ronaldo en Costa speelde op het afgelopen WK

Eupen - Eupen heeft zich versterkt met de Iraanse international Morteza Pouraliganji. De 26-jarige centrale verdediger ondertekende aan de Kehrweg een contract voor twee seizoenen, met optie voor een derde jaar, zo maakte de club donderdagavond bekend.

Pouraliganji is een dertigvoudig international die zijn land vertegenwoordigde op het WK in Rusland. Daar kwam hij drie keer in actie in de groepswedstrijden tegen Marokko, Spanje (met Diego Costa) en Portugal (met Cristiano Ronaldo).

De verdediger verliet zijn Iraanse club Naft Novin in februari 2015 om bij het Chinese Tianjin Teda (2015-2016) aan de slag te gaan. De voorbije twee jaar lag hij onder contract bij het Qatarese Al Sadd (2016-2018). “Spelen voor een club in Europa was altijd al mijn doel en een droom”, vertelde hij in een eerste reactie. “Ik kijk dus uit naar deze nieuwe uitdaging.”

Met nul punten uit drie wedstrijden heeft Eupen momenteel de rode lantaarn in handen in de Jupiler Pro League. Zondag nemen ze het op de vierde speeldag op tegen AA Gent.