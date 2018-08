Exact 20 jaar geleden gaf Bill Clinton zijn beruchte affaire toe, maar hoe gaat het tegenwoordig met Monica Lewinsky?

Vandaag is het exact twintig jaar geleden dat de Amerikaanse president Bill Clinton op tape toegaf dat hij een “ongepaste lichamelijke relatie” had met de stagiaire Monica Lewinsky. Lewinsky, inmiddels 45, werkt nu onder andere als antipest-consulente voor de Britse prinsen Harry en William.

Van de nood een deugd maken. Zelfs je job. Dat deed Monica Lewinsky. Haar nood is de smet die voor altijd aan haar zal kleven: de vrouw die een affaire had met de president van de Verenigde Staten en daarvoor tot vandaag wordt gepest en afgebrand op sociale media. De deugd is haar job: overal lezingen geven over en meewerken met organisaties die strijden tegen pestgedrag.

Monica Lewinsky geeft een speech. Foto: James Duncan Davidson/TED

Recent is ze daarvoor aangetrokken door The Diana Award, een organisatie van de prinsen William en Harry, die strijd tegen pesten op sociale media.

“Niemand wilde me werk geven”

“Ik was blij dat die organisatie me meteen in dienst nam”, zei Lewinsky aan de Britse krant The Telegraph. “Ik ben in 2005 naar Londen getrokken om er sociale psychologie te gaan studeren. Meer bepaald de mechanismen achter pesten en hoe er als slachtoffer mee om te gaan. Ik haalde mijn diploma, maar vond geen werk. Bijna geen enkele organisatie wilde me aanwerven. Iedereen was bang dat mijn naam mijn werk zou verhinderen. Dankzij mijn professor ben ik uiteindelijk toch binnengeraakt bij een paar grote organisaties.”

Clinton en Lewinksy. Foto: Photo News

Vodafone

Hele grote organisaties zelfs. Telecomoperator Vodafone bijvoorbeeld. Voor hun toetsenbord mocht Lewinsky emoji’s ontwikkelen die je op sociale media kan posten als reactie tegen pestboodschappen. “Dat is veel zinvoller werk dan wat ik deed meteen na de hele affaire: handtassen ontwerpen. Ik dacht dat ik niet beter kon.”

De affaire-Lewinsy dateert van midden jaren negentig. Bill Clinton was toen 51 en president van de VS. Monica Lewinsky was 25 en stagiaire op het Witte Huis. Clinton flirtte met haar, Monica werd verliefd. Ze kregen een affaire in de ‘back office’ van het Witte Huis. Tot Clinton vond dat het welletjes was geweest en Lewinsky liet overplaatsen naar het Pentagon.

“That woman”

Lewinsky durfde haar ouders niet te vertellen wat er was gebeurd. Haar vader was een gevierd oncoloog, haar moeder schreef biografieën, onder andere van de ‘Drie Tenoren’ Luciano Pavarotti, Placido Domingo en José Carreras. Monica Lewinsky stortte haar hart uit bij “vriendin” Linda Tripp. Maar Tripp nam de gesprekken op en lekte ze naar een roddelsite, die alles uitbracht. Clinton ontkende alles met onder meer de legendarische zin “I did not have sexual relations with that woman” Als gevolg daarvan werd “that woman” overladen met de lelijkste verwijten: een leugenares, een slet...

Op 26 januari 1998 deed Clinton zijn fameuze “that woman”-ontkenning.

Lewinsky moest voor de grand jury (een volksjury die beslist of er genoeg bewijs is voor een gerechtszaak) verschijnen en toen kwamen alle bewijsstukken op tafel. Ook de blauwe jurk met daarop de spermavlek van de president.

Na weken ontkenning gaf Clinton exact twintig jaar geleden toen dat hij “een ongepaste lichamelijke relatie” had. ’s Avonds bood hij het Amerikaanse volk zijn excuses aan.

Tijdens de voorbije presidentsverkiezingen speelde Trump het Lewinsky-verhaal uit tegen zijn rivale Hillary Clinton. Monica Lewinsky weigerde er commentaar op te geven. Als ze vandaag in het openbaar praat, gaat het alleen nog over pesten.