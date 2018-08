Onweer veroorzaakte vooral schade in Wallonië: minitornado en verschillende scoutskampen ontruimd

Een hevig onweer heeft afgelopen nacht vooral schade veroorzaakt in de provincies Namen, Luik en Luxemburg. In het Waalse dorpje Hamoir raakte onder meer een scout gewond en was er volgens Franstalige media zelfs sprake van een minitornado. De gemeentelijke fase van het rampenplan werd afgekondigd.

In het tweede deel van de nacht moest de brandweer verschillende interventies doen die te maken hadden met het stormweer. In Fairon, in de provincie Luik, vloog een dak weg en bomen waaiden om op verschillende plaatsen in Comblain-Fairon. Een scoutskamp in het ‘parc des Polonais’ werd onder meer getroffen. Een tak kwam op een tent terecht. Een scout brak zijn pols en werd naar het ziekenhuis gebracht. De scoutsgroep kreeg een ander onderkomen.

Op de camping ‘le Rocher de la Vierge’ liep iemand een bekkenbreuk op. Verschillende caravans raakten beschadigd. De bewoners werden ondergebracht in de kantine.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Weggevlogen tenten

In Izier, een deelgemeente van Durbuy (provincie Luxemburg), zijn dan weer zowat zeventig scoutsleden op kamp geëvacueerd. Dat werd vernomen bij COZILUX, de centrale dispatch van de hulpverleningszone Luxemburg. Hun tenten waren weggevlogen, maar niemand raakte gewond.

De evacuatie gebeurde om iets voor vier uur. De brandweer en de Civiele Bescherming brachten de leden naar een zaal in Tohogne, een andere deelgemeente van Durbuy. Er werd ook een psychosociale cel ingericht.

Ook in de gemeenten Barvaux (ook een deelgemeente van Durbuy) en Erezée woedde het onweer in alle hevigheid, waardoor een vijftiental bomen sneuvelde. Hoewel er nergens grote schade werd gemeld, was de brandweer er vrijdagochtend nog steeds aan het werk.

In de provincie Namen is de brandweer dan weer een honderdtal keer moeten uitrukken in Philippeville, Walcourt en Florennes. Dat zegt de woordvoerder van de zone Dinaphi (Dinant-Philippeville). De brandweer kreeg vooral oproepen binnen voor afgerukte daken, ondergelopen wegen, bomen op de wegen en beschadigde elektriciteitsleidingen, zegt brandweerkapitein Gilles Boonen.

Beaumont. Foto: BELGA