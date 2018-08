Europese tegenstander AA Gent zet coach op non-actief na woede-uitbarsting: “Schande!”

Girondins Bordeaux heeft zijn coach Gustavo Poyet voor een week op non-actief gezet na zijn felle uitlatingen omtrent het transferbeleid van de club, zo maakte Bordeaux-voorzitter Stéphane Martin vrijdag bekend. Nadien volgt meer dan waarschijnlijk het ontslag van de flamboyante Uruguayaan.

De vijftigjarige Poyet had donderdag na het duel tegen Mariupol felle kritiek op de transfer van speler Gaëtan Laborde naar Montpellier en daarnaast stelde hij ook de passieve houding van zijn werkgever op de transfermarkt in vraag.

“Dit is mijn slechtste dag bij deze club. Het is een schande wat de club vandaag gedaan heeft met Gaëtan. Hier moeten we de lijn trekken. Ik heb de club verteld dat hij niet mag vertrekken voordat we een vervanger hebben. We arriveerden bij het hotel vandaag en Laborde was er niet. Toen hebben we hem gebeld en bleek hij in Montpellier te zijn. Niemand heeft mij iets verteld.”

“Het is een schande ten opzichte van mij, de spelers en de fans”, riep Poyet boos. “Dat kan ik niet accepteren. Ik eis uitleg van de eigenaars en de voorzitter. Als ze mij die geven, zullen we zien of ik doorga. Ik geef niets om de clubleiding, die achter mijn rug om praat en me een mes in de rug proberen te steken.”

Foto: Photo News

De persverantwoordelijke van Bordeaux probeerde snel een einde te maken aan de woede-uitbarsting van Poyet, maar die wilde daar niets van weten. “Nee, ik stop wanneer ik wil, niet wanneer jij wil. Ik wil publieke verantwoording. Ik vraag om respect en professionaliteit. Anders is het over.”

De voormalige international heeft bij de Girondins nog een contract tot het einde van het seizoen. Donderdag leidde hij het team naar de play-offronde van de Europa League, waar een duel met AA Gent wacht. De Gentenaars waren in de derde voorronde te sterk voor het Poolse Jagiellonia Bialystok. Het wordt een blij weerzien met Samuel Kalu, die vorige week AA Gent inruilde voor de Franse subtopper. De winnaar van dat duel plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League. De heenwedstrijd vindt op 23 augustus plaats in de Ghelamco Arena, de return staat op 30 augustus gepland.