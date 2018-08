“Grip”, nieuwe Bazart-single meteen op drie binnen in Vlaamse Ultratop

Vorige week vrijdag gelanceerd, vandaag al meteen op nummer drie binnen in de Vlaamse Ultratop: “Grip (omarm me)” de nieuwe single van Bazart.

Zaterdagavond speelt de Gentse band Bazart op de main stage van Pukkelpop. Net voor het festival brachten ze vorige week hun mooie, nieuwe single “Grip (omarm me)” uit, als voorloper van het nieuwe cd later dit jaar. “Grip” kreeg een opmerkelijke videoclip met grijpende armen.

Het loont allemaal. In de nieuwe Vlaamse Ultratop komt de single deze week meteen binnen op de derde plaats. Zo verzekert Bazart zich van de zesde opeenvolgende top 3-hit. In de algemene Ultratop - met ook buitenlandse singles - is “Grip’ deze week de hoogste nieuwe, op de 25ste plaats.

Lees verder onder de “Grip”-video

Regi voor de vierde maal

Nog meer nationale trots. In de Ultratop staat Regi voor de vierde opeenvolgende week op nummer één met “Ellie”, het liedje over zijn oudste dochter. Daarmee doet hij het even goed als met zijn vorige zomersingle “Where Did You Go (Summer Love)”

Nog opmerkelijk deze week: Luc Steeno herhaalt de hoogste albumnotering van zijn carrière, nummer 3, met hoogste nieuwkomer “De zomer van je leven”. Dat de Radio 2 Zomerhit 2018 “Verover mij” van Niels Destadsbader al voor de 10de week bovenaan de Vlaamse top 50 staat, is dan weer minder verrassend.