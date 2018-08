Emotioneel afscheid van koppel dat omkwam op vakantie in Portugal: “Jullie waren het perfecte koppel, een tandem die nooit brak”

Roeselare - In het West-Vlaamse Roeselare werd vrijdagochtend afscheid genomen van Jan Huyghe (48) en zijn vrouw Vicky Dewulf (42). Zij overleden bij een ongeval op vakantie in Portugal. Hun twee zonen raakten lichtgewond bij het ongeluk.

De Sint-Michielskerk in Roeselare liep vrijdagochtend goed vol voor de begrafenisplechtigheid van Jan Huyghe en Vicky Dewulf. Het Roeselaarse echtpaar kwam eerder deze maand om het leven na een zwaar verkeersongeval in Portugal. Jan en Vicky waren er samen met hun zonen Wouter en Matias op vakantie.

“Voorgoed op reis”

Een familielid opende de dienst met een brief, geschreven door de hele familie. “We zijn bedroefd en verslagen door dit grote verlies. In de nacht van 3 op 4 augustus was het bang afwachten. We wisten dat de kinderen lichtgewond waren geraakt bij een verkeersongeval. ’s Morgens kwam het slechte nieuws dat Jan en Vicky waren overleden. Een onbezorgd stel het wel op reis werd plots een bruusk vaarwel. Jullie zijn nu voorgoed op reis.”

De familie zit nog met vele vragen over het ongeval in Portugal. “We willen niet enkel die vragen beantwoorden, maar willen ook zoeken naar oplossingen voor jullie zonen. Wouter, Matias, we kunnen jullie ouders niet vervangen, maar zullen voor jullie klaar staan. In jullie groei naar volwassenheid zullen we jullie steunen in de beslissingen die jullie moeten nemen.”

Foto: Stefaan Beel

“Ons dream team”

Tijdens de homilie had de priester lovende woorden voor Jan en Vicky, die beiden hielden van muziek en zich inzetten voor het lokale wijkcomité. Een goede vriend omschreef hen als een perfect koppel. “Jullie waren een dream team. Het perfecte koppel, een tandem die nooit brak. De wereld lag aan jullie voeten.” Tijdens de reis in Portugal postte Vicky nog een foto van de melkweg. “Het zal niet moeilijk zijn om jullie te vinden. Twee sterretjes, fonkelend en altijd samen. Ons dream team.”

Aan het einde van de viering hadden enkele vrienden van Wouter en Matias nog bemoedigende woorden voor hun kameraden. “Jullie staan sterk en zeker niet alleen.”