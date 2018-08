Ex-Bruggeling Carlos Bacca keert definitief terug naar Villarreal

Villarreal heeft vrijdag de definitieve transfer van Carlos Bacca (ex-Club Brugge) bekendgemaakt. De Colombiaanse aanvaller, die vorig seizoen al werd gehuurd door Villarreal, komt definitief over van AC Milan. De 31-jarige Bacca tekende een overeenkomst voor de komende vier seizoenen.

Het voorbije seizoen was de Colombiaanse sluipschutter op huurbasis goed voor 18 goals in 43 officiële duels voor de ‘Gele Onderzeeër’. Villarreal werd knap vijfde in de Primera Division en verzekerde zich zo van deelname aan de groepsfase van de Europa League.

Bacca startte zijn Europese carrière in januari 2012 bij Club Brugge. In het Jan Breydelstadion ontpopte de centrumspits zich in nauwelijks anderhalf seizoen tot een ware sensatie. Hij scoorde 31 keer in 54 wedstrijden en versierde een transfer naar Sevilla. Ook bij de Spaanse subtopper zette de Colombiaan zijn doelpuntenjacht verder. In twee seizoenen volgden 49 treffers (in 108 duels) en Bacca hielp Sevilla zo aan Europa League-zeges in 2014 en 2015. In de finale van die laatste editie was hij twee maal trefzeker in de 3-2 zege tegen het Oekraïense Dnipro Dnipropetrovsk.

Milan legde in de zomer van 2015 ettelijke miljoenen neer voor Bacca, maar zijn verblijf in San Siro werd een sof. Ondanks opnieuw een aardig doelpuntengemiddelde (34 goals in 77 partijen) bleven de resultaten uit. Vorig seizoen volgde een uitleenbeurt aan Villarreal, die nu definitief wordt gemaakt.

De 48-voudig Colombiaans international was vorige maand met zijn land nog actief op de Wereldbeker in Rusland. Bacca mocht in drie van de vier wedstrijden invallen, maar kon een uitschakeling na strafschoppen in de achtste finales tegen Engeland niet vermijden.