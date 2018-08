Bejaarde ‘hotelpiraten’ opgepakt, al dertig klachten van horeca-uitbaters bij wie ze nog rekening hebben openstaan

Jan L. en Maria C., alias Henk en Jolanda, zijn vrijdagmorgen gearresteerd. Het koppel vertrok vorige week uit een hotel in Nederland zonder een rekening van bijna 1.000 euro te betalen. Intussen zijn er al een dertigtal klachten van restaurant- en hoteluitbaters die hetzelfde hebben meegemaakt. Maar ook een 89-jarige vrouw hebben ze geld afhandig gemaakt met een van hun zielige verhaaltjes, zo blijkt nu.

Nadat hun foto’s donderdag op sociale media verschenen zijn, hebben ze zichzelf vrijdagochtend gemeld op het politiebureau in Assen. Daar worden ze voorlopig vastgehouden tot de officier van justitie een beslissing heeft genomen over wat er verder met hen moet gebeuren.

Het duo kwam volop in het nieuws nadat een hoteleigenaar uit Tubbergen een foto van het stel, gemaakt met een bewakingscamera, op Facebook had geplaatst. De foto veroorzaakte een stroom aan reacties van horeca-uitbaters uit alle hoeken van Nederland die claimen ook het slachtoffer te zijn geworden van de joviale bejaarden.

De Bond van Wetsovertreders (BWO) nam het donderdag nog op voor het duo omdat de twee herkenbaar op het internet waren gezet door de hoteleigenaar in Tubbergen. Volgens de bond moet dit leiden tot een schadevergoeding omdat hun privacy werd geschonden. De beelden zijn intussen onherkenbaar gemaakt. Maar door de actie bracht de hotelier de zaak wel aan het rollen en daar zijn al zijn collega’s hem dankbaar voor. Als het ooit tot een veroordeling en boete zou komen, hebben velen zich al bereid verklaard om mee te betalen.

Intussen blijkt dat de joviale oma en opa nog meer slachtoffers hebben gemaakt dan tot nu toe bekend was. Na het verschijnen van het verhaal in de media hebben al een dertigtal gedupeerden zich gemeld. Overal vertrokken ze zonder hun rekening te betalen.

Maar niet alleen horecazaken werden geviseerd. Ook gewone mensen werden bedot. “Afgelopen zondag waren ze in de kerk in Emmen”, zegt de pastoor. Ook daar maakten ze slachtoffers.

“Na afloop van de dienst is er altijd koffie. Henk vertelde ons dat hij in de zorgsector werkt en dat hij graag eens naar onze zorgboerderij kwam kijken”, zegt een echtpaar uit Emmen. “Dat gebeurde de dag erna. Het klikte tussen ons. We hadden een goed gesprek. Toen vroeg hij om een bedragje, omdat hij zijn pinpas vergeten was.” Het koppel gaf hem wat geld. Hij zou het snel terugbetalen, maar ze hebben hem niet meer gehoord of gezien.

Vorige week verbleef het oplichtersduo nog in Loon bij ‘De Herberg van Loon’, vertelt uitbaatster Rosalie Ensing aan Dagblad van het Noorden. “Tot en met zaterdag zouden ze blijven, maar vrijdag waren ze opeens van de aardbodem verdwenen. Zonder te betalen.’’ Ze registreerden zich als de familie Krol uit Heemstede.

89-jarige opgelicht met zielig verhaaltje

Ook restauranthouder Henk Lameijer heeft er een naar gevoel aan overgehouden. Ook daar vertrokken ze zonder te betalen. ”Het kost me honderden euro’s. Maar het erge is: het waren gewone, normale mensen. Die even een leuk praatje maakten. Mensen zoals u en ik. ’’

Wat hij nog het ergste vindt, is dat ze in Scheemda ook een 89-jarige vrouw hebben opgelicht. Via mooie praatjes en een zielig verhaaltje vertrokken ze er met 150 euro.

Nu ze opgepakt zijn, haalt de horeca opgelucht adem. Alleen, zo vragen velen zich af, hoe lang zullen ze opgesloten blijven. En wanneer beginnen ze opnieuw?

In ons land zijn er voorlopig geen klachten bekend over het Nederlandse duo.