Duitsland mag asielzoekers terugsturen naar Griekenland

Berlijn en Athene hebben een akkoord bereikt dat Duitsland de mogelijkheid biedt om asielzoekers terug naar Griekenland te sturen. Dat heeft een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag gezegd.

Het akkoord heeft betrekking op asielzoekers die in Griekenland zijn aangekomen en daarna naar Duitsland zijn doorgereisd, en waarvoor Griekenland volgens de Dublin-regeling verantwoordelijk is.

Volgens de woordvoerder werd een princiepsakkoord gesloten, en moet nog één document worden afgewerkt om het akkoord te finaliseren. Details over het akkoord wil de woordvoerder nog niet kwijt.

Zaterdag is ook al een akkoord met Spanje van kracht gegaan, dat Duitsland toelaat om binnen de 48 uur migranten terug te sturen die al in Spanje asiel hebben aangevraagd. Ook de onderhandelingen voor een akkoord met Italië zijn al in een vergevorderd stadium, klinkt het nog.

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) had eind juli of begin augustus duidelijkheid gevraagd over de verschillende akkoorden. Die maken deel uit van het compromis binnen de grote coalitie dat na weken van spanningen tussen de zusterpartijen CSU en CDU werd gesloten over het terugsturen van asielzoekers naar Spanje, Italië en Griekenland, die aan de Duits-Oostenrijkse grens arriveren.

Volgens de Duitse krant Die Welt zullen de akkoorden in de praktijk slechts betrekking hebben op een beperkt aantal migranten. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen sinds midden juni aan de Duits-Oostenrijkse grens ongeveer 150 mensen aan die al asiel hadden aangevraagd in een ander EU-land. Zowat de helft van hen had dat in Italië gedaan, een vijfde in Oostenrijk. Van de 150 had niemand in Spanje asiel aangevraagd.