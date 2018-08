Smullen van La Liga: Real wordt niet dé uitdager van Barcelona, “het moment” van Courtois en revelatie Batshuayi

Vrijdag wordt in Spanje de Primera Division op gang gefloten met een wedstrijd tussen Girona en Real Valladolid. Barcelona speelt zaterdag, Real Madrid zondag en Atlético zelfs pas maandag. Hoog tijd om vooruit te blikken op La Liga.

Vorig seizoen soleerde Barça vrij makkelijk naar de titel. Lionel Messi en co. totaliseerden liefst 93 punten en scoorden 99 doelpunten. Atlético moest tevreden zijn met een tweede plaats, op veertien punten achterstand van de Blaugrana. Real werd pas derde, voor Valencia en Villarreal. Wat wordt het dit seizoen?

“Barcelona is opnieuw de grote favoriet”, vindt Eleven Sports-kenner Joeri Devuyst. “Ze kunnen verder bouwen op vorig seizoen. Hun kern is vrij intact gebleven en ze zijn dus alleen maar versterkt met mannen als Vidal, Malcom, Lenglet en Arthur. Die laatste moet de nieuwe Iniesta worden en deed het al goed in de supercup. Deze ploeg staat er gewoon en dus heeft Barça een streepje voor op de rest.”

“Atlético Madrid wordt misschien wel de grootste uitdager voor de titel”, aldus Devuyst. “Defensief zijn ze altijd al sterk geweest, maar ze hebben zich nu ook gericht versterkt in de aanval. Daar hebben ze toch wel wat gaten gedicht met onder andere Lemar. Het blijft gewoon een sterk geheel om tegen te spelen, al heeft Barça meer ervaring om voor de prijzen te spelen.”

Foto: AP

Het vraagteken Real

En Real? “Ik vrees dat dit een soort overgangsjaar wordt voor de Koninklijke. Ze hebben een nieuwe trainer en spelen voor het eerst sinds lang zonder Ronaldo. Dat was echt hun verschilmaker, die gemiddeld vijftig doelpunten per seizoen scoorde. Ik weet niet wie die dit seizoen gaat maken. Ik vrees dus dat ze weer derde gaan worden. Crisis? De Europese supercup was een wake up call. Ze gaan wel veel matchen winnen hoor, maar in topwedstrijden wordt het moeilijk.”

“Coach Lopetegui wil ook frivoler voetbal spelen dan zijn voorgangers. Hij kijkt vooral naar Isco en Asensio als de mannen die het verschil moeten gaan maken. Isco is zijn nieuwe spelmaker, zoals die dat bij Spanje ook al was. Maar dat zijn niet bepaald de grote doelpuntenmachines. En Bale? Misschien komt die weer boven water nu Ronaldo weg is. Hij is voor een reden gebleven hé.”

Foto: EPA-EFE

Plek vier en degradatie

Ook de nummer vier uit La Liga plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. Vorig seizoen was dat dus Valencia. “Dat heeft zich opnieuw versterkt deze zomer”, meent Devuyst. “Met natuurlijk Batshuayi, maar ook Gameiro. Ik verwacht dat ze opnieuw die vierde plaats gaan veroveren. De verrassing kan wel eens Betis worden. Vorig jaar waren ze al zesde en ze hebben zich gevoelig versterkt met spelers als Carvalho en Inui. Ze hebben echt een leuk team. Sevilla? Ze hadden het vorig jaar al moeilijk en ik zie ze niet heropleven. Betis is de beste ploeg van de stad op dit moment.”

“Er is ook Villarreal, waar ik enorm uitkijk naar Santi Cazorla. Hij is na twee seizoenen vol blessures teruggekeerd als voetballer bij de club waar hij groot werd. Hij zal de lijnen moeten uitzetten bij een club die wil meedoen voor een Europees ticket. Ik vraag me af of hij dat nog kan, met de flair van weleer.”

Onderin wordt het drummen om niet te zakken. “Espanyol wordt inderdaad genoemd, maar ik denk dat zij zich opnieuw net zullen redden. De drie nieuwkomers gaan het sowieso moeilijk krijgen. Rayo Vallecano zal mogelijk kunnen overleven, maar Valladolid en Huesca lijken vogels voor de kat. Daarnaast zijn er nog teams als Levante, Leganes en Alaves die al blij zullen zijn dat ze niet zakken.”

Foto: EPA-EFE

De Belgen

Er spelen dit seizoen vier Belgen in La Liga. De blikvanger is uiteraard Thibaut Courtois bij Real Madrid. “Ik ben ervan overtuigd dat Courtois op een goed moment is gekomen om zich te bewijzen”, vindt Devuyst. “Real gaat het moeilijk krijgen in grote wedstrijden en dat zijn de momenten waarop Courtois zich kan tonen. En Real zo in één klap in de titelstrijd houden. Hij gaat ook meteen de eerste keuze zijn, waardoor hij een grote rol kan spelen voor Los Blancos.”

Thomas Vermaelen begint aan een nieuw seizoen bij Barcelona. “Voor Thomas wordt het vooral zich klaarhouden tot het moment dat een van de drie vaste waarden (Pique, Umtiti en Lenglet, red.) geblesseerd of geschorst zijn. In die rol is hij waardevol voor Barça. Hij zal niet snel op tafel kloppen en als hij speelt, is het altijd oerdegelijk. Barcelona heeft zijn les geleerd dat het vier à vijf centrale verdedigers nodig heeft dus hij gaat blijven. In kleinere wedstrijden, de beker en misschien eens de Champions League zullen we Vermaelen wel aan het werk zien.”

Michy Batshuayi krijgt zijn kans bij Valencia. “Daar kijk ik echt naar uit”, aldus Devuyst. “Dat kan wel werken hoor, of Valencia nu met één of twee spitsen speelt. Er is natuurlijk de concurrentie van Rodrigo en Gameiro, maar ze kunnen ook samenspelen. Het zou me niet verbazen als Batshuayi vijftien tot twintig doelpunten scoort dit seizoen.”

Tot slot begint Adnan Januzaj aan zijn tweede seizoen bij Real Sociedad. “Voor hem komt het er vooral op aan om te bevestigen. Dat is altijd het probleem geweest van Januzaj. Bij Sociedad is hij weer boven water gekomen en een speler geworden waarvoor mensen naar het stadion komen. Nu nog wat aan zijn statistieken werken en dan kan hij zijn criticasters de mond snoeren.”